La Chine ouvre une enquête sur FeDex après une plainte d'Huawei

Les autorités chinoises compétentes "ont annoncé le 1er juin que FedEx n'ayant pas livré aux bonnes adresses en Chine, les droits et intérêts légaux de ses clients étaient gravement compromis" et, qu'en conséquence, la Chine "allait immédiatement ouvrir une enquête", a indiqué la chaîne de télévision publique CCTV.

Escalade

Le ministère chinois du Commerce a annoncé vendredi qu'il publierait sa propre liste d'entreprises étrangères "non fiables", entendant par là celles qui, notamment, "imposent des embargos ou cessent d'approvisionner des entreprises chinoises pour des motifs non commerciaux et nuisent gravement à leurs intérêts et droits légitimes".