La Cour suprême des États-Unis se penche sur le port d'arme...

Ce mercredi, la Cour suprême des États-Unis se penche sur un dossier explosif: celui du droit pour tout Américain de posséder une arme pour se défendre. L'instance est majoritairement conservatrice, puisque six juges sur neuf sont étiquetés républicains . Or, la mouvance du parti républicain est que le port d'armes à feu doit être autorisé pour tous les citoyens, sans condition.

Villes et États décident

Dans son dernier jugement sur la question du port d'arme, elle avait laissé aux villes et aux États le soin de réguler le transport en dehors du domicile . Mais elle accepte aujourd'hui de se pencher sur un un recours déposé par une filiale de la National Rifle Association (NRA) et deux propriétaires d'armes à feu qui contestent une loi de l'Etat de New York.

Répercussions craintes

Le nombre d'homicides et accidents mortels aux USA est passé de 15.500 à 19.500 entre 2019 et 2020

Si la Cour suprême venait à annuler la loi new-yorkaise qui limite la délivrance d'un permis de port d'arme, sept autres États, dont la Californie et le New Jersey, seraient concernés. Or, le nombre d'homicides et accidents mortels est passé de 15.500 à 19.500 entre 2019 et 2020 aux États-Unis...