La Cour suprême se penche sur la confidentialité des finances de Donald Trump

Les neuf Sages américains ont commencé ce mardi à réfléchir sur l’obligation ou non du président américain de divulguer ses déclarations d’impôts et ses documents financiers au Congrès et à un procureur new-yorkais.

1. Quelles sont les trois affaires sur lesquelles la Cour suprême doit statuer?

Dans Trump vs Mazars et Trump vs Deutsche Bank, 3 commissions de la Chambre des représentants, à majorité démocrate, cherchent à obtenir des documents financiers de Trump détenus par son cabinet comptable – Mazars – et les banques Deutsche Bank et Capitol One. Ces dernières sont impliquées dans une affaire de blanchiment d’argent russe et de potentielle influence étrangère sur Trump.