La Fed continue de prôner la patience

Les responsables de la Fed ont également étudié en profondeur les moyens de structurer au mieux les avoirs mobiliers de la banque centrale pour parer à une future et éventuelle récession. "Beaucoup de participants" ont dit qu'il serait peut-être judicieux de recomposer progressivement une partie du bilan avec des valeurs à court terme pour pouvoir ensuite les échanger contre des titres à plus long terme et faire ainsi baisser les taux longs.