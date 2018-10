La Fed va assouplir la régulation bancaire

Les huits plus grandes banques américaines, qui représentent plus de 50% des actifs bancaires américains, resteront toutefois sous haute surveillance avec des tests annuels.

Concrètement, il s'agit d'assouplir nettement les garde-fous règlementaires imposés aux grandes banques américaines après la crise de 2008 . Les nouvelles règles, qui suivent l'adoption d'une loi au Congrès cet été, vont alléger les coussins de capitaux et les tests de résistance d'une quinzaine de grandes banques et institutions financières comme US Bancorp, Capital One, PNC Financial ou encore SunTrust. Certaines de ces institutions ne seront désormais soumises à des tests de résistance que tous les deux ans.

Ce sont JPMorgan, Bank Of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon et State Street.