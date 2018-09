La Nasa équipée pour mesurer l'ampleur de la fonte des glaces

La Nasa a lancé son laser le plus avancé jamais placé en orbite, l'ICESat-2. La mission, à un milliard de dollars, est destinée à révéler l'ampleur de la fonte des glaces sur une Terre qui se réchauffe.

Cette mission est "extraordinairement importante pour la science", explique Richard Slonaker, le responsable du programme ICESat-2 à la Nasa. Depuis près de dix ans, l'agence ne disposait plus d'un instrument en orbite pour mesurer l'épaisseur des superficies recouvertes de glace à travers la planète.

La mission précédente, ICESat, a commencé en 2003 et s'est achevée en 2009. Grâce à elle, les scientifiques ont appris que la banquise s'affinait et que les surfaces recouvertes de glace disparaissaient des régions côtières du Groenland et de l'Antarctique.