"Puisque nous en parlons, on dit que La Poste américaine perd 1,5 dollar en moyenne sur chaque colis livré par Amazon. Ca fait des milliards de dollars au total", a lancé Donald Trump sur Twitter.

Disant citer le New York Times, il affirme que ce journal "indique que 'la taille de l'équipe de lobbying du groupe a explosé". Puis il tacle le quotidien Washington Post, propriété de Jeff Bezos, en écrivant que ces équipes supposées de lobbyistes d'Amazon "n'incluent pas le Faux Washington Post, qui est utilisé comme un 'lobbyiste' et devrait S'INSCRIRE comme tel". "Si La Poste 'augmentait ses prix pour les colis, les coûts de livraison d'Amazon augmenterait de 2,6 milliards de dollars'. Cette escroquerie de La Poste doit cesser. Amazon doit payer le prix réel (et ses impôts) maintenant! ", conclut le président américain.