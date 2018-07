La Russie, l'UE et la Chine sont nos "ennemis"

Donald Trump a estimé que l'Union européenne était une "ennemie" des Etats-Unis en raison de "ce qu'elle nous fait dans le domaine du commerce" et il a ajouté que "cela ne signifie pas qu'elle est mauvaise".



Priée dans une interview diffusée dimanche par CBS de dire qui dans le monde était le plus grand ennemi des Etats-Unis au plan mondial, il répond ainsi: "Eh bien, je pense que nous avons beaucoup d'ennemis. Je pense que l'Union européenne est une ennemie, pour ce qu'elle nous fait dans le domaine du commerce. Aujourd'hui vous ne penseriez pas à l'Union européenne, mais c'est bien une ennemie".



"L'UE est très difficile", a poursuivi le président américain à qui l'intervieweur demandait de nommer "le principal compétiteur, le principal ennemi (des Etats-Unis) dans le monde en ce moment". "D'un point de vue commercial, ils profitent vraiment de nous", a-t-il encore répété, s'en prenant plus particulièrement à l'Allemagne, comme il l'a déjà fait auparavant. "Comme l'Allemagne a un accord sur un gazoduc avec la Russie, ils vont payer des milliards et des milliards de dollars par an pour l'énergie et je dis que ce n'est pas bien, ce n'est pas juste."



"La Russie est une ennemie à certains égards. La Chine est une ennemie sur le plan économique, bien sûr que c'est une ennemie. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Cela ne veut rien dire. Cela veut que ce sont des concurrents".



En écho, le président du Conseil européen Donald Tusk a estimé que l'UE et les Etats-Unis étaient les meilleurs amis et dire que les deux sont des ennemis est une "fake news" - de fausses nouvelles. "L'Amérique et l'UE sont les meilleurs amis. Quiconque dit que ce sont des ennemis répand des fake news", a-t-il écrit sur Twitter.