La Russie remet une liste d'exigences sécuritaires aux États-Unis

M. Ouchakov a ajouté qu'il allait s'entretenir lui-même au téléphone à ce sujet plus tard dans la journée avec un "responsable de l'administration américaine", sans plus de précisions.

Négociations "immédiates"

Le président russe Vladimir Poutine a dit espérer, lors d'un échange mercredi par vidéoconférence avec le dirigeant chinois Xi Jinping, que "la réaction des Américains et de l'Otan à ces propositions sera positive", selon M. Ouchakov.

Dans une vidéo publiée mercredi, Karen Donfriend a indiqué qu'elle allait "transmettre ces idées à Washington et les partager avec (les) alliés et partenaires" des États-Unis. Elle a dit avoir fait part lors de ces discussions à Moscou de ses "préoccupations sur le renforcement militaire de la Russie près de l'Ukraine", réaffirmant l'engagement de Washington à défendre "la souveraineté et l'intégrité territoriale" ukrainiennes.