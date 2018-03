La Silicon Valley bientôt sous les eaux?

L’affaissement des sols menace la capitale américaine de la technologie et la région de San Francisco dans son ensemble. Chaque année, certaines zones s’enfoncent même de plus d’un centimètre.

"Le sol s'affaisse, le niveau de l'océan augmente et les inondations vont davantage dans l'intérieur des terres que ce que ferait l'un ou l'autre des phénomènes", a expliqué Manoochehr Shirzaei, professeur de l'école d'exploration de la terre et de l'espace de l'université d'Arizona.

Deux millimètres à un centimètre par an

L’étude explique que la majorité du littoral de la baie de San Francisco s’affaisse d’un peu moins de 2 millimètres par an mais "dans plusieurs zones, nous avons découvert une s ubsidence de dix millimètres par an voire davantage".

Parmi les infrastructures les plus exposées, on retrouve l’aéroport international de San Francisco et toutes celles construites sur des zones gagnées sur la mer et qui se tassent.