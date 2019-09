La destitution d'un président en trois questions

C'est l'attaque la plus frontale contre le milliardaire républicain: Donald Trump est visé par une procédure de destitution. C'est un pari très risqué de la part des démocrates. Quelles sont leurs chances d'aboutir?

Pour quelles raisons un président peut-il être destitué?

La Constitution prévoit que le Congrès puisse destituer le président (ou le vice-président, ou des juges fédéraux...) en cas de "trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs" .

Comment se déroule une telle procédure?

Quel est le rôle de la Justice?

Il est nul. Les décisions de destitution ne sont pas contrôlées par le pouvoir judiciaire, le Congrès est le seul juge. La justice ordinaire n'a pas non plus les moyens d'inculper un président en exercice. Cela "nuirait" au fonctionnement de la Maison Blanche a estimé le ministère de la Justice en 1973 et en 2000 dans des mémos qui font référence.