La guerre commerciale est lancée

Il y a aura bien des taxes sur les importations d’aluminium et d’acier. Donald Trump, qui recevait hier les acteurs de ces deux secteurs, en a profité pour signer un texte détaillant les mesures. Si le président américain a décidé comme prévu d’imposer des taxes douanières de 25% sur les importations d’acier et de 10% sur celles d’aluminium – qui entreront en vigueur dans quinze jours et pour une durée indéterminée – il a quand même adouci le ton promettant "flexibilité" et "coopération" pour les "vrais amis" des Etats-Unis. Le Canada et le Mexique sont épargnés pour l’instant, mais la situation pourrait évoluer en fonction des négociations en cours sur l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) qui unit les États-Unis et ces deux pays.