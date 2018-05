La justice rattrape l'ancien PDG de Volkswagen Martin Winterkorn dans le dieselgate

Les autorités américaines ont engagé ce jeudi des poursuites judiciaires contre Martin Winterkorn, l'ancien PDG de Volkswagen, et cinq autres dirigeants du groupe automobile allemand accusés de s'être entendus pour faire installer un logiciel destiné à fausser les émissions polluantes de certains modèles.

Ils "ont sciemment et délibérément commis une fraude" pour contourner les lois américaines en matière de pollution , peut-on lire dans des documents judiciaires déposés devant un tribunal de Detroit (Michigan, nord).

Le but "de la conspiration était d'enrichir illégalement VW et de s'enrichir eux-mêmes en trompant les régulateurs pour obtenir les certifications nécessaires afin de commercialiser des véhicules diesel VW aux Etats-Unis, et de les vendre aux consommateurs américains sachant clairement que ces véhicules étaient conçus pour déjouer les règles standard en matière d'émissions", accuse-t-on de même source.