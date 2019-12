La mise en accusation de Donald Trump tiraille les Etats-Unis...

L’impeachment du président républicain Donald Trump bouscule un pays déjà très divisé et pourrait se retourner contre les démocrates.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Chambre des représentants était censée tenir un vote historique: Donald Trump devait devenir le troisième Président américain à être mis en accusation. En 1868, Andrew Johnson – qui avait notamment opté pour la réintégration des Etats sécessionistes du sud – fut acquitté par le Sénat. Tout comme le démocrate Bill Clinton en 1998 lors de la fameuse "affaire Lewinsky". Un peu plus tôt, en 1974, le républicain Richard Nixon démissionne juste avant la mise en accusation par le Congrès suite au scandale du Watergate (une affaire d’espionnage politique dans les locaux du parti démocrate à Washington). Aujourd’hui l’impeachment de Trump est une humiliation politique désormais inséparable de sa biographie et qui contribue à diviser le pays encore un peu plus.

"L’impeachment va aider Trump à électrisé sa base, mais cela ne sera pas suffisant pour lui garantir une victoire en 2020." wendy J. schiller-kalunian politologue, brown university

Devant le Congrès à Washington, quelques manifestants sont venus donner de la voix. La plupart soutiennent l’impeachment. Après tout, la ville est à grande majorité démocrate. "Notre pays le vaut bien", estime une quadragénaire brandissant une pancarte: "Assumez les faits. Destituez Trump". "Nous avons travaillé trop dur pour construire les institutions que nous avons aujourd’hui. Les laisser dériver autant serait tragique", ajoute-t-elle.

Ed, un habitant du Maryland voisin, est venu au contraire soutenir le 45e président des Etats-Unis. "Je ne pense pas qu’il ait fait quoi que ce soit de mal, assure-t-il. Comme Trump l’a dit lui-même, l’appel (au Président ukrainien, dans lequel il réclame une enquête sur Joe Biden, NDLR) était parfait!" Pour cet entrepreneur, "on se souviendra de Donald Trump comme du plus grand martyr politique de l’histoire mondiale". Il sait toutefois que le milliardaire n’a aucune chance d’être destitué à l’issue du procès au Sénat dont la majorité est républicaine. Et il espère bien qu’il sera réélu en 2020: "L’histoire se remémorera combien les démocrates sont fous, donc laissons-les s’amuser: Trump n’ira nulle part."

En hausse dans les sondages

Un sondage Gallup, publié mercredi, jour du vote, pourrait donner des sueurs froides aux démocrates: il crédite le Président de 45% d’opinions favorables, en hausse de six points par rapport au début de l’enquête fin septembre. Le soutien à l’impeachment et à la destitution, lui, a diminué selon Gallup: les sondés ne sont plus que 46% à les juger nécessaires, contre 52% au moment du lancement de l’enquête ukrainienne fin septembre. La majorité, 51%, est désormais contre la procédure. Les opinions restent toutefois divisées selon des lignes partisanes: 85% des démocrates continuent à vouloir voir le Président démis de ses fonctions, contre 5% des républicains.

Pour Wendy J. Schiller-Kalunian, politologue à l’université de Brown, "l’impeachment va aider Trump à maintenir et à électriser sa base qui estime que les chefs d’accusation ne sont pas sérieux. Cela dit, cela ne sera pas suffisant pour lui garantir une victoire en 2020. En 2016, il n’a gagné que grâce à 88.000 voix sur 138 millions (dans certains Etats-clés, bien qu’il ait perdu le vote populaire face à Hillary Clinton, NDLR), donc cela sera encore très serré en 2020".