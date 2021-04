La présidence Biden, cent jours en trombe

Depuis le jour de sa prestation de serment devant la mer de drapeaux du National Mall, la présidence de Joe Biden est marquée par les annonces en cascade. N’en déplaise au premier de ses contradicteurs durant la campagne présidentielle, le démocrate n’a jusqu’ici rien d’un "endormi", même si certaines de ses annonces les plus importantes sont promises à un parcours turbulent devant le Congrès - et singulièrement le Sénat.

Cent jours après son entrée en fonction, Joe Biden s’adresse ce mercredi pour la première fois aux chambres réunies de la représentation nationale. Non sans avoir abattu de nouvelles cartes. Il devait signer mardi un ordre exécutif pour porter à 15 dollars de l'heure le salaire minimum, aujourd'hui fixé à 7,25 dollars. Et doit annoncer un plan social – la presse américaine parle de 1.500 milliards de dollars – financé par une nette augmentation des taxes sur les Américains les plus riches.