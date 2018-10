La psychose s'installe aux USA avec les colis piégés

A deux semaines des élections de mi-mandat, plusieurs colis piégés ont été trouvés aux Etats-Unis. Les personnes visées étaient tous des démocrates, notamment Barack Obama et Hillary Clinton. Pourquoi? Certains pointent les déclarations présidentielles.

Des colis piégés adressés à des personnalités démocrates américaines, notamment l'ancien président Barack Obama et l'ex-secrétaire d'Etat Hillary Clinton, ainsi qu'à la chaîne CNN, ont été interceptés mercredi aux Etats-Unis. Le FBI enquête sur ce qu'il considère comme des actes terroristes.

Après l'émotion qui a suivi l'envoi de ces bombes artisanales à des détracteurs de Donald Trump, la politique a vite repris ses droits avec ses déclarations. Le président américain a ainsi appelé au rassemblement, mais a souligné la "responsabilité" des médias dans la détérioration du climat actuel. Donald Trump a jugé que "tout acte ou menace de violence politique" était "une attaque contre notre démocratie elle-même". Il a dans le même temps, lors d'un meeting de campagne dans le Wisconsin (nord), appelé les médias à "cesser les hostilités sans fin et les (...) attaques négatives constantes et souvent fausses".

Il ajoute qu'une "enquête poussée" sera menée sur l'envoi de ces colis. "Le gouvernement fédéral mène une enquête agressive et nous allons trouver les responsables et les présenter à la justice. Très rapidement j'espère."

Les faits

En quelques heures, six alertes au colis suspect se sont succédé, de New York à la Floride en passant par Washington, sans compter une fausse alerte en Californie. Un vrai climat de psychose s'est installé.

Un premier colis contenant un engin explosif avait été trouvé lundi dans la boîte aux lettres de la résidence du milliardaire et donateur démocrate George Soros, à Katonah, dans l'Etat de New York.

Aucune victime n'a été signalée, mais les polices locales et fédérales ont été placées en état d'alerte. Le maire et le gouverneur de New York ont dénoncé une "volonté de terroriser".