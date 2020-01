La réforme fiscale de Trump a bénéficié aux banques

Deux ans après la réforme fiscale adoptée par l’administration Trump tout à la fin de décembre 2017, on distingue un peu mieux quels sont les secteurs économiques à Wall Street qui, jusqu’à présent, bénéficient le plus des mesures prises. Cette réforme avait permis une réduction des impôts dus pour les entreprises sur les bénéfices qu’elles réalisaient . C’était la mesure phare du projet de Donald Trump. Le taux de l’impôt avait été abaissé de 35% à 21%. Cette réforme permettait aussi aux entreprises disposant d’importantes trésoreries en dehors des Etats-Unis de les rapatrier sans devoir subir de taxes pénalisantes.

Immanquablement, le secteur bancaire compte parmi les grands gagnants de ces mesures. Leurs bénéfices ont explosé. Avec, dans la foulée, les montants de dividendes versés aux actionnaires. Depuis la fin de 2017, Goldman Sachs a relevé son dividende trimestriel de 66% et JP Morgan de 60%. Chez Citigroup, le montant a été gonflé de 59% et chez Bank of America de 50%. Il est bien loin le temps de la crise financière, lorsque les montants avaient été réduits à la portion congrue entre autres chez Citibank devenue depuis Citigroup, et Bank of America.