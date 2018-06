La rencontre Trump-Kim se précise

Après quelques rebondissements, la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue nord-coréen Kim Jong-un devrait bel et bien avoir lieu le 12 juin à 9H à Singapour.

La première rencontre entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un devrait finalement bien avoir lieu le mardi 12 juin à 9H à Singapour . "Nous nous préparons activement (pour ce sommet)", a indiqué Sarah Sanders, la porte-parole de Trump, affirmant que des "progrès significatifs" avaient été réalisés dans les discussions avec Pyongyang.

Pour rappel, Donald Trump avait annulé cette rencontre il y a quelques jours en dénonçant "l'hostilité affichée" de Pyongyang , alors que la Corée du Nord avait tenu quelques heures plus tôt sa promesse de mettre hors service son site d'essais nucléaires.

Singapour a délimité une "zone spéciale" au coeur de son territoire du 10 au 14 juin en vue de ce sommet historique. Le gouvernement de la ville-Etat a indiqué que ce périmètre engloberait les quartiers de Tanglin, Newton et Orchard où sont situés le ministère des Affaires étrangères, l'ambassade des Etats-Unis et plusieurs grands hôtels comme le Shangri-La, déjà mentionné comme lieu possible pour la rencontre.