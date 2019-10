La taupe de la Maison-Blanche est de retour

On le surnomme la "taupe" de la Maison-Blanche depuis qu'il a, l'an passé, écrit une tribune explosive dans le New York Times . Ce haut responsable de l'administration Trump, qui reste anonyme, s'apprête à publier un livre sur son président .

Déjà poussé dans les cordes par la procédure de destitution qui le menace, Donald Trump devra bientôt endurer une nouvelle épreuve... Le livre "A Warning" ("Un Avertissement") doit être publié le 19 novembre aux éditions Twelve, du groupe Hachette, selon le Washington Post et CNN. Il s'agirait d'"un témoignage choquant, de première main, sur le président Trump et son travail".

Une tribune explosive

Sous le titre "Je fais partie de la résistance au sein de l'administration Trump", ce même auteur anonyme avait raconté dans le New York Times comment il s'efforçait, avec d'autres, de lutter de l'intérieur contre les "pires penchants" d'un président au leadership "mesquin", "impétueux" et "inefficace". "TRAHISON", avait alors dénoncé Donald Trump sur Twitter, exhortant son ministre de la Justice de l'époque à mener une enquête et le New York Times à révéler le nom du "lâche".