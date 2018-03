La taxation de l'acier par Trump "inquiète profondément" Theresa May

L'augmentation des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium, annoncée jeudi par Donald Trump, inquiète la Première ministre britannique. "Les accords négociés sont toujours préférables" a également affirmé Theresa May au président des Etats-Unis.

Lors d'une conversation téléphonique avec son homologue, Theresa May a dit préférer une action multilatérale, "la seule façon de résoudre le problème de la surcapacité de production dans l'intérêt de tous", d'après un porte-parole de la Première ministre.

Guerre commerciale

Les contacts sont nombreux entre la Maison-Blanche et les chefs d'Etat s'inquiétant de l'annonce de Donald Trump d'augmenter de 25% les droits d'importation sur l'acier et de 10% ceux sur l'aluminium. Le risque de guerre commerciale avec le reste du monde, et surtout la Chine, est dans tous les esprits.