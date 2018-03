Larry Kudlow devient le conseiller économique de Trump

Le chroniqueur économique remplace Gary Cohn, qui avait annoncé sa démission le 6 mars puisqu’il était en désaccord sur les taxes sur les importations d'acier et d'aluminium.

L’homme est surtout connu pour être une personnalité télévisuelle et un économiste conservateur. Larry Kudlow, de son nom, remplace Gary Cohn en tant que conseiller économique en chef de la Maison-Blanchen a annoncé Sarah Sanders, la porte-parole du président, ce mercredi. "La fonction de conseiller du président pour la politique économique et directeur du Conseil national de politique économique a été proposée à Larry Kudlow et il l'a acceptée", a-t-elle déclaré.