Lawrence Kudlow, le conseiller qui se trompe (trop) souvent

" Il n’y aura pas de récession. " Lawrence Kudlow, le conseiller économique de la Maison- Blanche, en est persuadé. Et il l’a répété ces derniers jours sur les ondes de la Fox et de NBC.

Sur la politique commerciale, avant son entrée en fonction comme conseiller de Donald Trump, il répétait à l’envi que le protectionnisme est néfaste pour l’économie et que les barrières tarifaires mènent presque toujours à une fin malheureuse.

Le problème, comme l’a rappelé avec justesse le journaliste de NBC News qui l’interrogeait, c’est qu’il avait effectué la même prévision en décembre 2007. Ceci avant la pire récession depuis les années 30! Kudlow a admis qu’il avait eu tort. Comme beaucoup d’autres économistes d’ailleurs. Mais aujourd’hui, confie-t-il, la situation est différente. Les banques sont en meilleure santé, les consommateurs dépensent leur argent et ils épargnent aussi, l’inflation est quasi absente. En résumé, la situation est idéale. Elle pourrait même encore être meilleure, dit-il, si la Federal Reserve n’avait pas fait autant de mal à l’économie en relevant ses taux en 2017 et 2018.

Sur la politique commerciale, avant son entrée en fonction, il répétait à l’envi que le protectionnisme est néfaste pour l’économie et que les barrières tarifaires mènent presque toujours à une fin malheureuse. Désormais au service de Donald Trump, il est d’avis que la Chine est un cas spécial et que l’on ne peut plus tolérer ses pratiques commerciales.