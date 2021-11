Le Congrès américain vote aujourd'hui sur les grands plans de Biden

L'un des plans est plus classique, l'autre porte sur les énergies vertes. Le premier prévoit de rénover les routes, ponts et transports vétustes du pays, avec 1.200 milliards de dollars . Il ne poserait guère de problème pour le vote. Certains républicains y sont favorables.

Le second fait davantage débat. Le "Build Back Better" ("Reconstruire en mieux") prévoit de réduire les frais de garde d'enfants et d'investir 550 milliards de dollars pour réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.