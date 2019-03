Le Pentagone débloque 1 milliard de dollars pour le mur de Trump

Le département américain de la Défense a affecté un milliard de dollars à la construction d'une "clôture piétonnière" de 91 km, de routes et d'éclairages le long de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique.

Le chef du Pentagone Patrick Shanahan a annoncé avoir débloqué un milliard de dollars pour la construction d'une section du mur frontalier voulu par le président Donald Trump à la frontière avec le Mexique. Le ministère de la Sécurité intérieure (DHS) a ainsi demandé au Pentagone de construire un mur de 91 km de long dans la région de El Paso (Texas) , et le corps du génie de l'armée de Terre "est autorisé à se coordonner directement avec le DHS et les gardes-frontières pour entreprendre la planification et la mise en oeuvre de ce projet à hauteur d'un milliard de dollars", a indiqué le ministre de la Défense par intérim dans un communiqué.

Shanahan justifie cette dépense par la loi fédérale. Un paragraphe de l'article 10 du Code des Etats-Unis "autorise le ministère de la Défense à construire des routes et des barrières et à installer des éclairages pour empêcher (...) le trafic de drogue transfrontalier"."Par conséquent, j'ai décidé d'entreprendre (...) la construction d'un mur de 91 km de long et de 5,5 m de haut, de construire et de réparer les routes et d'installer des éclairages comme requis" par le DHS.