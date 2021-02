Le Sénat US vote en faveur du procès en destitution de Trump

Six élus républicains ont rejoint les rangs démocrates pour confirmer que le procès en destitution de Donald Trump était conforme à la Constitution et pouvait se poursuivre.

Le Sénat américain a voté par 56 voix pour et 44 contre la poursuite du procès en destitution de l'ancien président républicain. Il s'agissait de soutenir ou pas l'argument présenté par les démocrates selon lesquels la Constitution autorise une telle procédure.

Seulement six sénateurs républicains se sont joints aux démocrates pour voter en faveur de la procédure, or 17 voix de leurs voix sont nécessaires pour obtenir une condamnation. Probablement le milliardaire sera-t-il au final acquitté, grâce au soutien de son camp. On sait déjà qu'il ne témoignera pas.