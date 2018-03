Le Texas ouvre la saison des primaires

Les premières primaires en vue des élections de mi-mandat du 6 novembre se tiennent ce mardi au Texas. Galvanisés par la présidence Trump, les démocrates s’y sont mobilisés en masse.

Les élections de mi-mandat ont beau n’être programmées que pour le 6 novembre aux États-Unis, le Texas lance ce mardi la saison des primaires. Et les démocrates sont visiblement gonflés à bloc dans ce bastion républicain. Leur taux de participation pour les votes par anticipation, qui se clôturaient le 2 mars, a en effet bondi de 90% par rapport à 2014 (précédentes élections de mi-mandat), tandis que celui des républicains n’augmentait que de 17%. Encore faut-il voir si la tendance se vérifiera ce mardi, lorsque les électeurs se rendront dans les bureaux de vote, et surtout le 6 novembre, alors que le Texas est réputé pour être l’un des États affichant les taux de vote les plus bas.

Un bastion à prendre

Quoi qu’il en soit, on retrouve des candidats démocrates dans les 36 circonscriptions électorales que compte le Texas à la Chambre des représentants. On n’avait plus vu ça depuis 25 ans, soulignait jeudi le site d’informations en ligne Vox. Il faut dire que la victoire du démocrate Doug Jones lors des élections spéciales de mi-décembre pour un siège de sénateur de l’Alabama, un de ces autres États du sud où les conservateurs semblent indéboulonnables, a galvanisé les troupes. Comme la présidence Trump.

Prétendre que le Texas pourrait basculer démocrate serait cependant aller un peu vite en besogne, même si le nombre d’hispaniques et de jeunes universitaires (votant généralement démocrates) est en train d’y grimper dans les statistiques démographiques. Sur les 36 sièges "texans" de la Chambre, seuls 11 sont actuellement démocrates. D’après les commentateurs politiques, on pourrait passer à maximum 14 sièges démocrates si ceux de 3 circonscriptions proches de Houston, San Antonio et Dallas, où l’on avait voté pour Hillary Clinton à la présidentielle de 2016, basculent. Mais lorsque l’on sait qu’il suffirait aux démocrates de décrocher 24 sièges supplémentaires à la Chambre (sur 435) pour y reprendre la main, ces 3 sièges pourraient leur permettre de réaliser déjà plus de 10% du boulot.

Au Sénat, il suffirait que les démocrates décrochent 2 sièges de plus pour que la majorité bascule dans leur camp. Mais l’affaire semble paradoxalement plus compliquée ici. Sur les 33 sièges du Sénat qui seront en jeu (sur 100), 25 sont actuellement occupés par des démocrates et les deux indépendants qui votent avec eux. Le hic, c’est que 10 de ces sièges représentent des États qui ont voté Trump en 2016 et qui pourraient donc basculer cette année.

Un des deux sièges de sénateurs du Texas sera en jeu en novembre. Le député Beto O’Rourke, l’un des trois démocrates briguant le poste de Ted Cruz, candidat à sa propre succession, a déjà dépensé plus que ce dernier pour sa campagne. Favori à la primaire démocrate, il y a cependant peu de chance qu’il parvienne à faire tomber Cruz, un ancien candidat à l’investiture du parti républicain (face à Trump) en 2016. Mais sa combativité est symptomatique d’un état d’esprit au sein du parti démocrate.

Divisions démocrates