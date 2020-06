Le choix d'une colistière noire semble s'imposer à Biden

La mort de George Floyd puis la vague de colère historique contre le racisme et les brutalités policières ont changé la donne pour Joe Biden, à qui le choix d'une colistière noire pouvant devenir la première vice-présidente des Etats-Unis, semble désormais s'imposer.

La sénatrice Kamala Harris, grande favorite, l'élue de la Chambre des représentants Val Demings, ou la maire d'Atlanta Keisha Lance Bottoms: toutes ont parlé avec vigueur, passion et émotion de l'émoi qui a saisi le pays en voyant cet Afro-Américain mourir, mais aussi de leur propre expérience de femmes noires aux Etats-Unis. Et sur les sites de paris en ligne misant sur la prochaine colistière du candidat démocrate à la Maison-Blanche, leur cote a grimpé.

Femme et noire, l'atout majeur

La soif de justice et de changement s'est exprimée massivement durant la vague de manifestations qui traverse les Etats-Unis depuis la mort de Georges Floyd le 25 mai. Aujourd'hui, les électeurs afro-américains "exigent une vice-présidente noire", estime Daniel Gillion, professeur de sciences politiques à l'université de Pennsylvanie.

Les bookmakers ont pris bonne note. Certaines des grandes favorites il y a encore trois semaines ont soudainement plongé dans les pronostics : les sénatrices et ex-candidates à la Maison-Blanche Elizabeth Warren et Amy Klobuchar, ou encore la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer. Toutes sont des candidates blanches.

Sur CBS mardi soir, Joe Biden, 77 ans, a confié que les deux dernières semaines avaient "accru le besoin et l'urgence" de choisir quelqu'un qui est "totalement en phase" avec lui. "Je veux quelqu'un de solide et quelqu'un qui puisse, qui sera prêt à être Président dès le premier jour", a ajouté celui qui sera le plus vieux dirigeant dans l'histoire des Etats-Unis s'il remporte l'élection.