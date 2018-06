Le clip digne de Hollywood produit par la Maison Blanche pour Kim Jong-un

"Deux hommes, deux leaders, une destinée". C'est une vidéo de 4 minutes digne d'un film d'action hollywoodien que la Maison Blanche a produite et que Donald Trump a présenté au leader nord-coréen Kim Jong-un lors de leur rencontre mardi.

C'est "un moment spécial de l'Histoire, où un homme se voit présenter une chance qui ne se répétera peut-être jamais", poursuit l'habituelle voix off des films américains à gros budget. Le clip vidéo de quatre minutes montré par le président américain au dirigeant nord-coréen mardi lors de leur sommet à Singapour, puis aux journalistes médusés, alterne des photos en noir et blanc de la Zone démilitarisée entre les deux Corée et des images de prospérité: train à grande vitesse, réseau électrique en expansion... Des lignes ferroviaires apparaissent, un cheval galope: le message subliminal du développement à venir grâce à un éventuel accord est décliné sous toutes ses formes.