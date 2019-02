Le comité inaugural de Trump dans le collimateur de la justice

Les documents sur lesquels la justice veut mettre la main concernent les donateurs du comité, les personnes invitées aux cérémonies et les sociétés ayant participé à l’organisation de tous ces événements . L’enquête, menée par la justice new-yorkaise, est distincte de celle dirigée par le procureur spécial Robert Mueller sur le "Russiagate". Mais elle découle d’éléments qui ont été découverts par l’équipe de Mueller et implique des personnalités citées ou inculpées dans le cadre de son enquête .

Dons étrangers?

Cette liste pourrait aussi comprendre des hommes de paille masquant des dons étrangers. Les lois électorales américaines interdisent en effet tous dons provenant d’entités étrangères. Or, il s’avère que plusieurs Russes et Ukrainiens ont participé aux festivités, une faveur qui pourrait leur avoir été accordée en échange de versements financiers.

Les enquêteurs tentent également de déterminer si plusieurs pays du Golfe persique, dont l’Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis, n’auraient pas versé des fonds au comité obtenant ainsi un accès privilégié à Trump et à son entourage. Fait troublant, certains de leurs représentants ont rencontré l’investisseur américain Imaad Zuberi en décembre 2016. Or, Zuberi, un ancien donateur démocrate devenu proche du camp Trump, a versé pas moins de 900.000 dollars au comité inaugural.