Le compte à rebours démarre pour les démocrates américains

À dix-neuf jours des caucus de l’Iowa, qui lanceront officiellement la course à l’investiture démocrate, le modéré Joe Biden reste le favori. Mais il n’est pas à l’abri d’une alliance des candidats les plus à gauche.

Joe Biden reste jusqu’ici indéboulonnable de sa première place dans la moyenne des sondages (27,2% des intentions de vote selon Real Clear Politics). Si Bernie Sanders et Pete Buttigieg lui ont parfois volé la vedette en Iowa – l’État qui votera en premier le 3 février – il est toujours le plus populaire dans certains États décisifs comme la Caroline du Sud (32% des intentions de vote selon la moyenne de Real Clear Politics), où il bénéficie d’une forte popularité parmi l’électorat afro-américain. L’ex-vice président peut aussi compter sur une victoire facile dans les Etats-clés du Texas ou encore du Nevada.

Sanders-Warren, le duo à suivre

Les primaires de Californie, l’Etat le plus peuplé et qui offre 495 délégués à se départager pour remporter l’investiture cet été, s’annoncent en revanche serrées. Bernie Sanders fait la course en tête avec une moyenne de 24,3% des intentions de vote, devant Joe Biden (21,3%) et Elizabeth Warren (21%). Pour la première fois, cet État très progressiste votera en mars plutôt qu’à la fin des primaires, ce qui pourrait influencer le reste de la course.