Le coronavirus exacerbe le rôle des réseaux sociaux dans la présidentielle américaine

Donald Trump ne cache pas sa colère contre les réseaux sociaux qu’il utilise pourtant sans relâche. Le Président américain a été jusqu’à menacer ce mercredi de les "fermer" et les a accusés de "passer totalement sous silence les voix conservatrices". À Twitter plus particulièrement, il a promis une "action de taille" à suivre. La veille, la plateforme avait pris une mesure inédite: elle a placé, sous des tweets du milliardaire assimilant le vote par correspondance à de la fraude, une mention appelant à vérifier les faits qu’ils contiennent.

Twitter est critiqué depuis longtemps pour laisser Donald Trump relayer intox et théories du complot à ses plus de 80 millions d’abonnés. En appliquant sa nouvelle politique anti-fake news à son utilisateur le plus puissant, le réseau social s’aventure en terrain miné. La pandémie de coronavirus empêche le républicain de faire campagne sur le terrain pour sa réélection. Il multiplie donc les conférences de presse – et les polémiques qui en découlent – et les déclarations en ligne. De fait, être corrigé par une entreprise de la Silicon Valley lors d’une année électorale relève de l’insulte.