Le coup de poing #NeverAgain

Ce samedi, des centaines de milliers d’Américains vont défiler dans les rues de Washington à l’appel du mouvement #NeverAgain. On n’avait jamais vu une telle dynamique contre les armes à feu aux Etats-Unis. À l’origine de #NeverAgain, les élèves de Parkland ont déjà fait bouger certaines choses. Mais on reste loin d’une révolution.

Les élèves de l’école Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Floride, théâtre de la dernière fusillade sanglante aux Etats-Unis – 17 élèves et enseignants y avaient perdu la vie le jour de la Saint-Valentin –, sont devenus le visage de la lutte contre les armes à feu avec leur mouvement #NeverAgain. Leur figure de proue, Emma Gonzales, 18 ans à peine, a 1,26 million de followers sur Twitter, alors qu’elle n’est inscrite sur le réseau social que depuis février. C’est quasi le double des followers de la NRA, le puissant lobby pro-armes qui y déverse ses messages depuis… 2009.

Ce samedi, le mouvement #NeverAgain organise une grande marche à Washington DC où sont attendues 500.000 personnes. Une marche pour la vie (March for Our Lives) et un meilleur contrôle des ventes d’armes dans un pays où le droit à en posséder est inscrit dans le marbre de la Constitution et où plus de 15.000 personnes ont perdu la vie par armes à feu en 2017 (selon Gun Violence Archive).

Petites victoires

Même si l’on ne peut pas parler de révolution, les jeunes de Parkland ont déjà obtenu quelques victoires. La Floride a décidé de relever de 18 à 21 ans l’âge minimum pour acheter des armes à feu. Le Congrès vient de passer une loi budgétaire dans laquelle on retrouve des mesures visant à sécuriser les écoles, à mieux organiser le contrôle de la vente des armes et à autoriser l’agence américaine pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) à reprendre ses travaux sur l’impact de la violence par armes à feu sur la santé publique. Rien de révolutionnaire. Mais cela faisait 10 ans que le Congrès n’avait plus légiféré en la matière.

De nombreux élus, essentiellement démocrates, avaient espéré pouvoir aller plus loin. Mais le pouvoir financier de la NRA est tel que le Congrès n’est pas prêt à l’attaquer de front. Ni le président Trump qui, après s’être déclaré en faveur de lois plus strictes sur les armes, s’est très vite ressaisi et a réitéré son soutien au groupement pro-armes.

Qu’à cela ne tienne, les choses ont commencé à bouger dans le monde des entreprises. Walmart et Dick’s Sporting Goods ont relevé à 21 ans l’âge limite pour la vente d’armes dans leurs magasins. YouTube a décidé d’interdire les vidéos faisant la promotion des armes à feu. Reddit lui a emboîté le pas en excluant de son site certaines communautés pro-armes.

Ce qui a changé

Si les choses ont l’air de bouger, contrairement à ce que l’on a pu observer après d’autres tueries, c’est notamment parce que ce mouvement s’inscrit dans une nouvelle ère. Une ère où les réseaux sociaux sont des caisses de résonance hyperpuissantes. Où les hashtags #BlackLivesMatter, #MeToo, et maintenant #NeverAgain, font le tour du monde virtuel en brassant des millions de consciences politiques et civiques.

Tout va désormais vite, très vite. En quelques heures, #NeverAgain s’est frayé un chemin sur le net et a mobilisé des centaines de milliers d’Américains révulsés par l’inaction du politique face aux récentes fusillades. Le 14 mars, des milliers d’écoliers quittaient leurs salles de classe pour se recueillir à la mémoire des victimes de Parkland. Les écoles menaçant leurs élèves de représailles s’ils quittaient les cours sans autorisations étaient instantanément clouées au pilori des réseaux sociaux. Les élèves bravant seuls l’interdit, tels que Justin Blackman, en Caroline du Nord, élevés au rang de héros.

"Nous allons être ces jeunes dont on parle dans les manuels scolaires." Emma Gonzales Elève au lycée Marjory Stoneman Douglas

La personnalité hors norme de la quinzaine de jeunes à l’origine du mouvement a également fortement contribué à son succès. "Nous allons être ces jeunes dont on parle dans les manuels scolaires. Pas parce que nous serons une nouvelle statistique au sujet des tueries aux Etats-Unis, mais parce que (…) nous serons la dernière tuerie. (…) Nous allons changer la loi", lançait Emma Gonzales, lors d’un rassemblement à Fort Lauderdale, trois jours après la fusillade.

Depuis, elle et ses compagnons de lutte, comme David Hogg (le jeune homme qui a filmé la panique dans l’école pendant la tuerie) ou Sam Zeif (celui qui a exposé en pleurs toute son incompréhension et sa révolte devant le président Trump) sont devenus les coqueluches des médias. Et les bêtes noires des partisans des armes à feu, dont certains ont crié au complot.

Les jeunes de Parkland ont très vite compris que s’ils voulaient marquer les esprits durablement, il fallait s’organiser et parler d’une seule voix. Ils ont su utiliser les réseaux sociaux comme des pros et porter leur message jusqu’au Congrès et à la Maison-Blanche. Et ils sont bien entourés. Deena Katz, l’une des organisatrices de la marche des femmes, les a aidés à organiser la marche de ce samedi. L’ONG "Everytown for Gun Safety", fondée par l’ancien maire de New York, Michael Bloomberg, finance des événements connexes aux quatre coins du pays. George Clooney, Oprah Winfrey et Steven Spielberg leur ont fait de très généreux dons.

Encore faudra-t-il tenir sur la durée. Les derniers sondages montrent qu’une majorité de républicains sont désormais en faveur du durcissement de certaines règles. Mais le droit au port d’armes reste inscrit dans les gênes de millions d’Américains. La NRA et les autres organisations pro-armes continuent d’ailleurs à attirer de nouveaux adhérents, à chaque fois que le débat sur les armes est relancé, comme c’est le cas depuis plus d’un mois.