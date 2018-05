Le demi-tour de Trump sur les sanctions contre les groupes télécoms chinois

Le président Trump n'en est pas à son premier virage à 180°. Alors que les Chinois - et en particulier les équipementiers télécoms comme ZTE et Huawei- attendaient d'en savoir plus sur la hauteur des sanctions commerciales envisagées par Washington, Donald Trump a balayé la menace d'un simple tweet. "Le président chinois Xi et moi travaillons ensemble pour donner à (...) ZTE un moyen de reprendre ses activités, vite. Trop d'emplois perdus en Chine. Le département (américain) du Commerce a reçu l'ordre d'y parvenir!", a tweeté le président américain.