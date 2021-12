Le démocrate Joe Manchin refuse de soutenir le plan du président Biden

"Si ses déclarations sur Fox signalent la fin de cet effort, il s'agit d'un revirement soudain et inexplicable de sa position et une rupture de ses engagements vis-à-vis du président."

"Si ses déclarations sur Fox et ses déclarations écrites signalent la fin de cet effort, il s'agit d'un revirement soudain et inexplicable de sa position et une rupture de ses engagements vis-à-vis du président et des collègues du sénateur à la Chambre et au Sénat", déclare la porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki dans un communiqué.