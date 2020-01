Le deuxième accord USA-Chine s'annonce beaucoup plus délicat

Un premier accord est signé mais la partie ne fait que commencer entre Pékin et Washington. Les négociations concernant la "phase 2" ont déjà commencé mais côté américain on ne semble pas pressé. " Je pense que j’aurai peut-être envie d’attendre jusqu’après l’élection avant de conclure ", explique Donald Trump.

En clair, le locataire de la Maison-Blanche voudrait attendre la présidentielle de novembre pour éventuellement signer un deuxième accord avec la Chine qui, de toute façon, s’annonce beaucoup plus délicat que le premier car il porte sur les divergences de fond, à savoir les subventions chinoises de leurs grandes entreprises et le bras de fer pour la suprématie technologique.

Bataille serrée

À ce jeu de poker menteur, le gouvernement chinois ne semble pas prêt de lâcher aussi facilement que pour la phase 1. Car il s’agit en effet du corps même de son économie basée sur des subventions massives aux industries lourdes, comme l’acier et le charbon, et à des entreprises d’État largement subventionnées et en situation de monopole le plus souvent.