Le méga-plan de Biden miné par la Chine?

Or, l’Amérique aura besoin d’acier, de ciment et de macadam pour les routes et les ponts, mais aussi de cobalt, de lithium et de terres rares pour les batteries. Et par-dessus tout, il lui faudra beaucoup de cuivre, pour les véhicules électriques, les bornes de recharge et les câbles connectant au réseau les nouvelles éoliennes et les parcs de panneaux solaires. Mais, sur le plan de l’approvisionnement en ces matières, et particulièrement du cuivre, la Chine a un, voire plusieurs coups d’avance sur les États-Unis.