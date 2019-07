Le milliardaire américain Jeffrey Epstein arrêté pour "trafic sexuel"

Le milliardaire américain, ami des stars et des puissants, Jeffrey Epstein a été arrêté aux États-Unis à son retour de France, pour des accusations de "trafic sexuel". Jeffrey Epstein, 66 ans, doit comparaître devant un juge à New York. Il a été interpellé samedi dans un aéroport du New Jersey, à son retour de Paris dans son jet privé, selon la chaîne CBS Miami. Jeffrey Epstein est accusé de "trafic sexuel" et d'association de malfaiteurs, a indiqué une source proche du dossier à la chaîne.