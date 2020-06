Le ministre américain de la Défense n'entend pas déployer l'armée

En désaccord apparent avec Donald Trump, le secrétaire américain à la Défense s'est dit mercredi opposé à l'idée de déployer l'armée dans les grandes villes des Etats-Unis pour juguler le vaste mouvement de protestation qui s'exprime contre le racisme et les brutalités policières.

Ces déclarations de Mark Esper, le chef du Pentagone, sont intervenues alors que le pays se préparait à une nouvelle journée de contestation, après une semaine de manifestations pacifiques mais aussi de troubles , notamment nocturnes, les foules continuant à braver les couvre-feux. La nuit de mardi à mercredi a toutefois été plus calme, avec seulement des actes de pillage localisés succédant à une journée de grandes marches pacifiques.

"Je ne suis pas favorable à décréter l'état d'insurrection", qui permettrait de déployer des soldats d'active face à des citoyens américains, et non des réservistes de la Garde nationale comme c'est actuellement le cas, a déclaré Mark Esper mercredi.

Couvre-feu

La veille, des milliers de manifestants avaient protesté, dans le calme, contre la mort de George Floyd, un Noir américain tué par un policier lors de son interpellation le 25 mai à Minneapolis, et plus largement contre le racisme et les violences policières aux Etats-Unis.