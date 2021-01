Le monde des affaires coupe les ponts avec Trump

Le magnat des casinos, dont le groupe détient notamment deux luxueux complexes hôteliers sur le Strip de Las Vegas - The Venetian and The Palazzo - et des casinos à Macao et Singapour, avait très largement oeuvré en faveur du président républicain. En Israël, sa générosité a amplement bénéficié à Benjamin Netanyahu par le biais du quotidien gratuit Israel Hayom que M. Adelson a fondé en 2007 et qui est aujourd'hui l'un des plus diffusés en Israël.