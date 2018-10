Le pasteur américain Brunson, à l'origine de la grave crise entre Trump et Erdogan, libéré

La justice turque a ordonné la libération immédiate du pasteur américain Andrew Brunson. La justice turque lui reprochait des liens supposés avec des activistes kurdes. Sa détention avait provoqué de vives tensions entre Washington et Ankara, ce qui avait mené à une chute sans précédent de la livre turque et à un vent de panique sur les marchés.

Un tribunal turc a remis ce vendredi en liberté le pasteur américain Andrew Brunson, dont la détention puis l'assignation à résidence en Turquie ont été au coeur d'une grave crise entre Ankara et Washington. Le tribunal a condamné le pasteur à trois ans et un mois de prison mais l'a remis en liberté en tenant compte du temps qu'il a déjà passé en prison et de son comportement pendant son procès.