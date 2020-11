Le pire scénario pour la démocratie américaine

A l’heure d’écrire ces lignes, ayons l’humilité et la patience d’arriver à la seule conclusion qui s’impose: on ne sait pas qui, de Joe Biden ou de Donald Trump, a remporté l’élection présidentielle américaine. Dans une démocratie, seules les voix comptent. Toutes les voix. Rien que les voix. Il est donc urgent d’attendre le dépouillement de l’ensemble des suffrages exprimés pour pouvoir se prononcer.

Il flotte, à la Maison-Blanche, comme un parfum de tentative de "coup d’Etat". Alors même qu’il a de bonnes chances de l’emporter à la régulière, Donald Trump a d’ores et déjà miné la démocratie américaine puisque des millions d’Américains considéreront que l’élection n’a pas été légitime, quelle qu’en soit l’issue. Ce n’est pas une grande surprise : depuis quatre ans, en adoptant le mensonge comme mode de communication, le milliardaire républicain a asséné des coups réguliers aux institutions. Et cela augure d’un deuxième mandat dramatique s’il vient à rempiler.

De cette élection, on peut néanmoins déjà tirer quelques conclusions. Tout d’abord, alors que la participation a atteint un record, la "vague démocrate" pressentie par les sondages ne s’est pas vérifiée. Visiblement, la gestion catastrophique de l’épidémie de coronavirus par Donald Trump n’a pas été sanctionnée. Les électeurs ont préféré lui faire confiance et le créditer pour les performances de l’économie américaine.

Même s’il échoue finalement, Donald Trump a prouvé qu’il dispose d’une base électorale très solide, conservatrice, ultra droitière, populiste, isolationniste, et cela envoie un signal inquiétant sur l’état de santé démocratique des Etats-Unis. De ce côté-ci de l’Atlantique, en Europe, il faudra en tirer la leçon. Souvent, par le passé, l’Europe s’est réfugiée derrière le leadership confortable incarné par l’Oncle Sam, sur les plans militaire, diplomatique et économique. Trump a balayé ses certitudes pendant quatre ans. Mais beaucoup espéraient qu’il ne s’agirait que d’une parenthèse, un "accident de l’Histoire". Ce n’est pas le cas. L’Europe doit plus que jamais compter sur elle-même et doit avancer, par exemple, dans son agenda d’autonomie stratégique.