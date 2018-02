Le plan d'investissement à 1.500 milliards de Trump tient-il la route?

Donald Trump doit présenter ce lundi un plan d'investissement de 200 milliards de dollars, soit environ 160 milliards d'euros. Le but de l'opération: améliorer les infrastructures américaines avec un accent particulier sur le renforcement de la sécurité aux frontières des Etats-Unis.

Le budget du président Donald Trump inclura donc en priorité 200 milliards de dollars consacrés aux routes, autoroutes, ponts et autres infrastructures cruciales pour la première économie mondiale. Pour financer ces projets, des économies substantielles seront réalisées dans d'autres secteurs. Lesquels? Washington reste encore flou sur la question. Les Etats et les investisseurs privés vont être sollicités pour contribuer aux 1.300 milliards restants.

Environ 14% des coûts d'infrastructures seraient à la charge de l'Etat fédéral, les 86% restants seraient alors répartis entre Etats et gouvernements locaux d'une part et secteur privé d'autre part.

L'apport des Etats, des pouvoirs locaux et du privé

Les projets budgétaires voulus par le président proposent aussi une réduction du déficit de 3.000 milliards de dollars sur dix ans , selon le directeur du budget de la Maison-Blanche, Mick Mulvaney. "Comme dans toutes les familles américaines, le budget fait des choix difficiles: financer ce que nous devons, couper où nous pouvons et réduire ce que nous empruntons", a-t-il souligné.

50 milliards de dollars d'aides seront orientés vers des projets en zone rurale, 30 milliards environ serviront à financer des projets au niveau fédéral et 20 milliards iront à des projets dits de "transformations profondes", c'est-à-dire ne consistant pas en une simple réparation des infrastructures existantes.

Il s'agira, dit-on dans l'entourage du président Trump, de simplifier le processus d'approbation des projets et "d'éliminer les obstacles qui empêchent les projets d'être développés efficacement".

En ce qui concerne la sécurité aux frontières, une enveloppe de 18 milliards de dollars sur deux ans sera affectée à la construction du mur que Donald Trump a promis de faire construire à la frontière mexicaine pour limiter les entrées illégales aux Etats-Unis. Une enveloppe de 782 millions de dollars est prévue pour l 'embauche de 2.750 agents supplémentaires à l'administration des douanes et de la protection des frontières (CBP) et à l'agence de l'immigration (ICE).

Mais, si l'on tient compte des divisions persistantes au Sénat et de la perspective des élections de mi-mandat au Congrès au mois de novembre, on reconnaît tout de même au sein du gouvernement US que le plan infrastructures aura du mal à être approuvé.