Le plan de Trump pour des terres rares "made in US"

Washington lance un plan pour garantir son approvisionnement en minéraux stratégiques. Le but: ne plus être dépendant de Pékin.

Le rapport rappelle que pour 14 des 35 matériaux détaillés sur la liste, les importations représentent plus de 50% de la consommation annuelle des Etats-Unis. Pour 14 des minéraux listés, "les Etats-Unis n'ont aucune production nationale et dépendent complètement des importations", note le rapport.

Vaste plan

Washington compte accélérer la recherche, le développement et le déploiement de méthodes de recyclage et de réutilisation de ces minéraux stratégiques, trouver des alternatives, diversifier l'approvisionnement et améliorer les processus d'extraction, de séparation et de purification. Washington compte aussi renforcer la coopération et améliorer le commerce international de ces minéraux avec ses alliés. Pour certains des minéraux concernés, les Etats-Unis disposent bien de la matière première mais pas du savoir-faire pour les rendre utilisables par l'industrie.