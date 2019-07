Le président de la Fed n'écarte pas une baisse des taux

Les inquiétudes liées aux politiques commerciales et le ralentissement de l'économie mondiale "continuent de peser sur les perspectives économiques aux Etats-Unis" et la Réserve fédérale reste prête à "agir de manière appropriée" pour soutenir la croissance, indique Jerome Powell. Le président de la Fed, auditionné ce mercredi au Congrès, estime ainsi que la banque centrale américaine pourrait considérer "une politique monétaire un peu plus accommodante", ce qui a donné un coup de fouet aux indices boursiers.