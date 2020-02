Le président de la Fed participe à un dîner de gala chez Jeff Bezos

En plein témoignage au Congrès, Jerome Powell a dû s'expliquer sur sa présence à un dîner de gala chez le patron d'Amazon, auquel participait aussi Ivanka Trump et le PDG de la banque JPMorgan.

Alors qu'il était en plein témoignage biannuel au Congrès, Jerome Powell se serait bien passé de cet échange avec la parlementaire Katie Porter. Entre deux questions sur la santé de l'économie, l'élue démocrate a brandi une photo du président de la Fed, en costume noir et noeud papillon devant la maison du patron d'Amazon . "Est-ce vous, Monsieur Powell?", lui a-t-elle demandé.

La photo, qui a été prise le 22 janvier lors du dîner annuel de l'Alfalfa Club, dont les 200 membres sont les personnalités politiques et économiques les plus influentes de la capitale américaine, comptait entre autres parmi ses invités Ivanka Trump et son mari, Jared Kushner, ainsi que le PDG de la banque JPMorgan Chase, Jamie Dimon.