Le procès du cerveau présumé des attentats du 11 septembre suspendu

Le procès du cerveau présumé du 11-Septembre, Khalid Sheikh Mohammed, et de quatre autres accusés a été suspendu vendredi en raison d'une alerte au Covid au sein du tribunal militaire de la base navale américaine de Guantanamo , à Cuba.

Khalid Sheikh Mohammed et ses présumés complices Ammar al-Baluchi, Walid bin Attash, Ramzi bin al-Shibh et Mustafa al-Hawsawi sont accusés de terrorisme et du meurtre de 2.976 personnes dans les attentats surveus les 11 septembre 2001 aux États-Unis. Quatre d'entre eux ont été vaccinés, selon leurs avocats.