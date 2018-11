Le programme post-électoral du Congrès américain

Les électeurs américains ont fait basculer la Chambre des représentants dans le camp démocrate. Mais Donald Trump pourra cependant encore compter sur le soutien d’une majorité républicaine au Sénat. Et si les démocrates ont repris aux républicains plusieurs sièges de gouverneur, notamment au Kansas et dans le Michigan (où Trump avait emporté haut la main la présidentielle de 2016), ils ne sont par contre pas parvenus à imposer leurs candidats à la tête de la Floride et de l’Ohio, deux Etats clés pour les présidentielles. Les résultats des élections de mi-mandat sont donc plus mitigés qu’il n’y paraît au vu des mines réjouies qu’affichaient les démocrates alors que tombaient les résultats du scrutin. Et, surtout, le pays reste aussi divisé qu’à la veille des élections. Divisé entre démocrates et républicains et divisé au sein des deux grands partis. Les manœuvres politiques qui paralysent en grande partie l’action du Congrès depuis plusieurs années pourraient donc se poursuive.