Le sénat américain réussira-t-il à mettre fin au shutdown?

Les propositions républicaine et démocrate sur le budget américain sont soumises ce jeudi au vote des sénateurs américains à majorité républicaine. Leur vote va-t-il mettre fin aux deux mois de shutdown?

Des initiatives ont été mises en place pour aider les fonctionnaires dans le besoin: nuits d'hôtels et repas gratuits, collectes de fonds, alors que les banques alimentaires font le plein.

• Le "Bureau" est incapable de payer ses informateurs • Il est incapable de financer ses opérations ou même d'acheter du papier pour photocopie • Si les fonctionnaires concernés devraient tous être rémunérés rétroactivement, plus d'un million de salariés de services privatisés ou de sous-traitants d'établissements publics devront faire une croix sur leur paie.

Depuis le 22 décembre, une partie du gouvernement fédéral est paralysée par un bras de fer entre les démocrates au Congrès et la Maison-Blanche sur le financement d'un mur anti-immigration à la frontière avec le Mexique. Le président réclame 5,7 milliards de dollars pour construire le mur, sa principale promesse de campagne qui doit endiguer selon lui le trafic de drogue et l'entrée de clandestins. L'opposition refuse catégoriquement, jugeant ce projet "immoral", coûteux et inefficace.