Le sénateur démocrate Cory Booker abandonne la course à la Maison Blanche

Le sénateur Cory Booker a abandonné ce lundi la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle américaine de novembre, citant un manque de financements rendu encore plus difficile par son absence attendue lors d'un grand débat mardi. Avec ce départ, la primaire démocrate ne compte plus qu'un candidat noir en lice, tout en bas des sondages. Elle avait pourtant débuté avec un groupe de prétendants affichant une diversité record.

"C'est avec le coeur gros que je partage cette nouvelle: j'ai pris la décision de suspendre ma campagne présidentielle", a écrit Cory Booker dans un communiqué adressé à ses supporteurs, à trois semaines du premier vote de la primaire, dans l'Etat de l'Iowa. "Notre campagne est arrivée au point où nous avons besoin de plus d'argent pour croître et continuer à construire une équipe avec laquelle nous puissions gagner - de l'argent que nous n'avons pas et de l'argent qui aurait été plus difficile à récolter parce que je ne serai pas sur le prochain plateau de débat", a expliqué le sénateur.