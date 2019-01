Le "shutdown" n'est pas prêt de se terminer

Donald Trump est à couteaux tirés avec la présidente de la Chambre des représentants. Les Américains l'estiment responsable du "shutdown". Du coup, la Maison-Blanche rappelle des fonctionnaires pour qu'ils assurent certains services à la population et aux entreprises.

Il n’y a pas de sortie de crise en vue pour le "shutdown" qui paralyse une partie des administrations fédérales américaines depuis le 22 décembre. Le président Trump n’en démord pas: il veut 5,7 milliards de dollars pour financer son mur à la frontière mexicaine. Les démocrates du Congrès, de leur côté, refusent d’en parler tant que toutes les administrations fédérales n’auront pas rouvert leurs portes.

Les analystes interrogés par l’agence de presse Bloomberg ne voient pas la fin du tunnel avant la mi-février. N’excluant pas que la crise se poursuive jusqu’au mois de mars, ils estiment que la croissance économique américaine pourrait tomber sous les 2% cette année.

Guéguerre entre chefs

Le fait que le président Trump, qui entamera dimanche la seconde partie de son premier mandat à la Maison-Blanche, est plus que jamais à couteaux tirés avec la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, ne pousse pas à l’optimisme. Les deux dirigeants se sont même livrés cette semaine à une véritable guéguerre de cour d’école. Mercredi, c’est Pelosi qui a lancé les hostilités en demandant à Trump de reporter son discours sur l’état de l’Union, prévu mardi prochain. Raison invoquée: le "shutdown" ne permettrait pas d’assurer la sécurité du président lors de son discours annuel devant les chambres réunies du Congrès.

Trump n’a pas tout de suite réagi. Mais, jeudi, il annulait à la dernière minute un déplacement à Bruxelles et en Afghanistan que Pelosi s’apprêtait à faire en compagnie de plusieurs membres du Congrès (démocrates et républicains). Dans une lettre particulièrement sarcastique, le président expliquait qu’il fallait reporter cette "excursion" par égard envers les 800.000 fonctionnaires n’étant pas payés à cause du shutdown. "Pendant cette période, ce serait mieux que vous négociiez avec moi à Washington", a-t-il ajouté.

C’est également "par respect" pour les fonctionnaires en chômage technique ou obligés de travailler sans solde, que Trump a décidé d’annuler le déplacement d’une délégation américaine de haut vol au forum de Davos. Il avait déjà annulé sa propre participation la semaine dernière.

Pas de dialogue

Pendant que les chefs se déchirent, leurs troupes ne semblent même plus négocier. Jeudi, le vice-président Mike Pence et le beau-fils de Trump, Jared Kushner, se sont rendus au Congrès. Mais ils n’y auraient rencontré que des élus républicains et ont quitté les lieux en ne faisant aucun commentaire. Invité à s’exprimer au sujet de l’impact du "shutdown" devant la commission chargée des affaires fiscales de la Chambre, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a carrément décliné l’invitation, et proposé de se faire remplacer par des hauts fonctionnaires.

La Maison-Blanche ne reste cependant pas les bras croisés et cherche à réduire l’impact de la crise sur les citoyens. Il faut dire que 55% des Américains estiment que Trump est le premier responsable du "shutdown" (ils sont 32% à blâmer les démocrates du Congrès), selon un sondage CNN publié en début de semaine. Un "shutdown" qui plonge dans le désarroi de nombreuses familles de fonctionnaires obligées de continuer à faire face aux factures et qui prive les citoyens et les entreprises de nombreux services publics.

Des fonctionnaires rappelés

Du coup, la Maison-Blanche a ordonné à plusieurs administrations et agences fédérales de rappeler certains de leurs fonctionnaires, au risque de violer les lois régissant le fonctionnement de l’appareil d’État en cas de "shutdown". Les fonctionnaires du fisc ont ainsi été rappelés alors que les Américains vont bientôt devoir rentrer leurs déclarations fiscales.

Les agents traitant les demandes de permis de forages gaziers et pétroliers off-shore au sein du département de l’Intérieur ont également été rappelés. Idem pour de nombreux membres du département d’État qui seront, eux, au moins partiellement payés.

Nouvelle approche démocrate?

Certains membres (du parti) disent que nous devons dire à nos électeurs ce en faveur de quoi nous sommes et à quoi cela ressemblerait en termes de sécurité à la frontière. Lucille Roybal-Allard Députée démocrate